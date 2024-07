Lo que dejó la firma del Pacto: sonrisas cómplices, una estatuilla y un Milei en la piel de San Martín

Fanatismo por el Presidente

Con sus dibujos, auguró su presidencia.- “Sigo a Javier desde 2018. Lo conocí desde antes de que se lanzara a la política, desde la época de las marchas en contra del aborto. Eso fue lo primero que me atrapó de él, yo soy militante del movimiento Pro Vida y con los años, aprendiendo más de economía y política, me di cuenta de que mis ideales se ajustaban mucho a los suyos”, explicó Nahara Toledo, una artista gráfica que esperaba poder conocer en persona al presidente Javier Milei y que contó que: “en 2022 empecé a dibujarlo como presidente, incluso antes de que él lanzara su candidatura. Le traje un dibujo hoy, en el que está vestido como si fuera San Martín. También le traje mi curriculum, soy diseñadora gráfica”. La joven sube sus creaciones en el instagram @naitoledo. “Obviamente que uno siempre tiene algunas contras con todos los partidos políticos, pero este es el que más se acerca a lo que yo quiero para mi país. Yo no comparto la forma que Milei tiene de decir las cosas, pero sí muchas de sus ideas”, aclaró.