Cartas de lectores: Puntos de vista diferentes

Leo las cartas de lectores de LA GACETA del 07/07: Sr. Díaz F. Amable, y Sr. Logusso A. Salvador. Totalmente diferentes, que dos seres humanos con vistas tan contrarias, discrepantes: “Pacto”, seguir con la discordia, fragmentación, no respetar la elección del pueblo y volcarlo en un día como si fuera político y no lo es, es un día “Patrio” de los argentinos que habitan esta tierra. Muchos de los procederes/vocablos etc. del actual Sr. Presidente no los comparto, pero debo respetar las consignas que se establecieron para recordar una vez más la importancia de una fiesta Patria. Como desearía que esa media noche y principio del 9 de Julio se cumplan las consignas sugeridas por el escritor Díaz F. Amable, que le hace honor a su segundo nombre. Llevamos siete meses, que las esperanzas no decaigan y que: honestidad, respeto, honradez, brillen en esta conducción de Gobierno, es lo que nos merecemos. No debemos seguir poniendo palos en las ruedas, para no avanzar en positivo, es lo que yo creo. Espero que las diferencias que observa el Sr. Logusso Ángel Salvador, no se den, repito: un acto patrio no político, ya que con esa mirada no tiene nada de Ángel ni de Salvador. Aguardo con gran interés que la vigilia organizada p/el nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina se lleve a cabo con la solemnidad que corresponde, no demos lugar a noticias adversas por el ausentismos o la no presencia de no invitados.