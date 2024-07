Los estadounidenses les piden fotos a los tucumanos en Times Square

“Esto es impresionante. Es una locura. Estamos viviendo una fiesta espectacular. Hay muchos tucumanos”, contó Oscar Juárez, ex presidente de Atlético Concepción. “Ojalá lleguemos a la final. La gente de Estados Unidos no puede entender nuestra pasión por la Selección. Nos piden fotos a los hinchas y se sacan fotos con las banderas argentinas. Estoy disfrutando a pleno de todo esto junto a mi hijo Rodrigo y a su amigo Enzo”, agregó Juárez, que durante el banderazo se encontró con Daniel Díaz, presidente de Villa Mitre de Tafí Viejo. “¡Mirá dónde nos venimos a encontrar!”, expresó el ex titular de los “leones”.