La carrera de mountain bike disputada en Famaillá tuvo una apasionante definición

Pelegrina es un especialista en los sprints, sin embargo esta ves el que festejó fue Altamirano. “Uno de los puntos fuertes de Ricardo son los sprint final. Sabía que iba a ser muy difícil poder ganarle. Para hacerlo tenía que dejar todo y no cometer ningún error. Como los dos fuimos todo el tiempo peleando contra el viento, llegamos con las energías justas al final. Y por suerte, pude inclinar la balanza a mi favor”, contó el ganador, que destacó el gran nivel de los participantes. “En los últimos años se profesionalizó el mountain bike. Los ciclistas nos estamos preparando cada vez mejor, tanto en los entrenamientos, como en la alimentación. Hace 10 años atrás, había uno o dos que estaban por encima del resto en cada categoría, mientras que actualmente los 10 primeros de cada categoría están en un nivel muy alto. No se puede salir a competir a media máquina. Hay que estar al máximo para tener posibilidades de pelear en los primeros lugares”, agregó Altamirano, que quedó sin chances de luchar por el título al no haber competido en las dos primeras fechas. “No tengo chances de alcanzar a Pelegrina, pero voy a tratar de pelear por el subcampeonato y para eso tengo que ganar la última fecha,q que se correrá después del Trasmontaña”, concluyó Altamirano, que destacó el muy buen estado del circuito.