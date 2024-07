Escándalo en la Copa Tucumán: agresión a un árbitro y destrozos

El tanto de Bella Vista llegó gracias a un penal convertido por Aníbal Paz, luego de una fuerte infracción de Juan Maldonado sobre Nahuel Herrera. El jugador de Bella Vista recibió un planchazo en la cara, y por el golpe debió abandonar el campo en camilla, y ser trasladado al hospital de la ciudad. “El golpe fue en la coronilla, me maree muchísimo. Se me acalambraron las manos y la cara. En el hospital me dijeron que tengo un hematoma, y tengo que ir lunes o martes a hacerme una tomografía”, le reveló Herrera a LA GACETA.