Ser judío, esa evidencia ineludible

Al desligarse de la esfera confesional y de la instancia ciudadana que le ofrece Israel, el matiz de su identidad judía cambia de relieve. Lo que presuponía consolidado -la imposibilidad de no sentirse desterrado- se va difuminando sin más. Sin embargo, presiente que su antiguo perfil podrá adquirir un nuevo diseño, pero nunca dejará de ser el judío que siente ser, y que quiere seguir siendo. Insisto, se sabe judío, pero no lo entiende cómo, y si lo logra entender, no puede explicarlo, y si explicarlo puede no encuentra las palabras, porque lo que siente -y verdaderamente lo siente- es “intraducible como la música”, tal la feliz metáfora de nuestro Homero de las Pampas. También la paráfrasis agustiniana que a continuación ofrezco no deja de caberle en su tamaña completud: “¿Qué es ser judío? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, ya no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que fui judío en tiempo pasado; y si nada sucediese lo seguiré siendo en el tiempo futuro, como lo soy en el tiempo presente”. He aquí el judío postisraelí arreligioso.