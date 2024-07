La CGT dice que no fue invitada y faltará al acto por el 9 de Julio

El pampeano Ziliotto, en tanto, ayer se explayó sobre el Pacto y justificó su faltazo. “Existe un pacto, es la Constitución Nacional y hay que cumplirla”, afirmó el gobernador, que confirmó que no recibió ninguna invitación para firmar el denominado Pacto de Mayo. “Yo tengo el mandato de defender La Pampa y de eso no me voy a correr”, ratificó. El mandatario volvió a reclamar por los fondos que el Gobierno Nacional retiene de forma ilegal y que corresponden a La Pampa. “Tienen que cumplir con el federalismo y con la Constitución Nacional, y no nos pueden quitar lo que corresponde por Ley, por pacto federal y por convenio”, afirmó. “En primer lugar, no hay ninguna invitación a ningún pacto”, dejó en claro el gobernador, al tiempo que precisó que “todo lo que estamos viendo y lo que hemos recibido oficialmente es la invitación a participar de un acto en conmemoración al 9 de Julio. No hemos recibido la invitación a acordar, menos aún hemos recibido el texto, todo lo hemos conocido a través de un libelo que circula en las redes sociales y realmente no sabemos de qué se trata. Yo no sé hoy quién tiene la representatividad para firmar como representante de las Provincias Unidas del Sur, como dice ese libelo, quizás, evocando una época antes del nacimiento de la República”, dijo.