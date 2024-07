Carlos Andújar presenta su disco “Insular”

“Es un proyecto del cual estoy muy contento. Es un disco que invita a la escucha en un viaje introspectivo, lleno de emociones. Espero que quienes lo escuchen sientan la misma conexión y emoción que yo sentí al crearlo. En este momento me encuentro en una etapa compositiva en la cual estoy jugando mucho con la improvisación hasta que encuentro un norte que me indica por dónde seguir. Estoy con mi instrumento y el micrófono prendido muchas horas al día debido a los ensayos de ‘Insular’ y eso genera que en el medio aparezcan paisajes, sonidos o texturas que me llevan a otros lugares que me permito visitar y así grabar maquetas para seguir trabajándolas más adelante”, concluye.