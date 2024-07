Un enfoque artístico para contar hechos científicos universales

El director rechaza la idea de que arte y ciencia “sean fenómenos irreconciliables; todo lo contrario: ambas son formas de comprender la realidad con la diferencia que lo hacen con medios diferentes”. “El arte nos explica el mundo y las relaciones humanas a través de metáforas, de signos, jugando con nuevos sentidos o resaltando algún aspecto en particular, sin necesidad de demostrar nada. Un poema nos puede hacer entender a través de los sentidos aspectos de la vida que no caemos en cuenta en nuestro día a día. La ciencia también intenta explicarnos cosas, pero se le exige demostración. Hay cierta idea de rigor vinculada a la ciencia y de inspiración y talento exclusivo del arte y no creo que sea tan así”, aclara.