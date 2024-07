"Que las fuerzas del cielo los acompañen": Milei despidió a los deportistas que estarán en Paris 2024

Milei recordó cuando fue arquero y aseguró que eso lo marcó en su vida. “Cuando era muy joven, posiblemente con la misma edad de algunos de ustedes, también quise ser deportista profesional. Para mí, ser arquero fue una especie de escuela de vida, fue aprender valores comunes al deporte en general como la disciplina, constancia y sacrificio, pero marcó profundamente mi personalidad por lo específico de ser arquero. Ser distinto a los otros 10, entrenar solo en una rutina diferenciada del resto, que el resultado dependa de mis errores o de mis aciertos de una manera que no depende de los demás. El duelo de temple que es atajar un penal. Creo que es algo que me marcó, como también me marcó mi ocupación de economista, aunque por distintas razones”, subrayó.