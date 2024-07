Ni la Copa América, ni la selección argentina: los policías sólo piensan en cuidar las calles

Es una obviedad, pero el amor por el fútbol está presente en muchos de los policías y que como en muchos otras profesiones deben resignarse a seguir los partidos a la distancia, o mejor dicho a un grito de balcón. “A mí me gusta mucho el fútbol pero me banco escuchar los gritos nomás. Por ahí no sabés si va 0-0 o si la Selección va perdiendo”, comenta un fanático de Atlético que vive en Simoca y que aprovechó el encuentro con nuestro diario para referirse a un tema de estado en el “decano”. “Lo vi estos días a ‘Pulga’ entrenándose en Unión Simoca. Yo espero que vuelva, está con ganas y no dejó de entrenarse nunca”, agregó.