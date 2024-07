El alfarismo cuestiona el manejo tributario del Municipio

En tanto, el oficialista Emiliano Vargas Aignasse replicó: “diría a los concejales que moldeen un poco ese tono, que tengan la paciencia que tuvimos nosotros en los años anteriores, cuando el Concejo fue totalmente destratado. Esta es una gestión que no cumplió todavía el año y utilizar palabras como ‘arbitrariedad’ me parece muy prematuro”. Y Ernesto Nagle planteó: “observo una falta total de coherencia y responsabilidad de ex funcionarios tratando de demonizar la gestión. Todos los Estados se valen de su tributo para su funcionamiento, si no, ¿cómo va a funcionar el municipio? Y hay que ser responsables cuando hablamos de precarización de los trabajadores, porque sabemos que los que tenían las labores más delicadas del municipio no tenían ni material de trabajo cuando llegó la doctora Chahla (durante la gestión de Germán Alfaro)”.