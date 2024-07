Cartas de lectores: el fútbol europeo y el americano

Respondiendo al panorama “Más allá del dinero: ¿por qué Europa lidera el fútbol mundial?” (02/07) de Bruno Farano, es porque es un fútbol más práctico que el sudamericano, donde los entrenadores se basan en la velocidad como táctica de ataque ante el fútbol sudamericano que es trabado y que no es vistoso pero es más competitivo para equipos chicos y equipos grandes. Si uno se pone a ver los campeonatos de España, de Italia y de Inglaterra, los equipos campeones de dichas competiciones son Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter, Manchester United, Bayern Munich, PSG. Cuando Florentino quiso hacer la superliga de campeones no fue aceptado por la UEFA porque era una discriminación contra los demás rivales que, a pesar de participar, son humillados por un marcador brutal por parte de esos equipos tan poderosos que se hace imposible ganarles; por eso siempre son campeones. El fútbol sudamericano carece muchas veces de dichas tácticas, sobre todo de velocidad y es mucho más trabado, donde hay más marcación y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, como se puede ver en la Copa Argentina o la Copa Sudamericana. Recuerdo que en la década del 60 cuando se creó la competencia de la Copa Libertadores de América y en Europa la Copa de Campeones, se enfrentaron los campeones de dicha competencia para saber quién era el campeón del Mundo; la magia de un grande como Pelé llevo al Santos FC a la gloria y la magia de Alfredo di Stefano al Real Madrid; y detrás de ellos aparecieron Independiente y Peñarol; antes el Racing de Roberto Perfumo. La aparición de Diego Maradona cambió el fútbol de Europa, sobre todo donde llevó a un equipo que estaba al borde del descenso a la gloria como es S.S.C. Napoli. Único equipo chico en haberles ganado a todos los poderosos de Italia y haber logrado un torneo internacional como fue la Copa UEFA en 1989. Hoy el fútbol ha cambiado y en vez de tácticas de 4-3-3 o 3-5-2 que se planteaba antes ya no existe; ni el famoso 10 que era el que armaba el equipo; hoy la táctica es la practicidad de la velocidad e ir con los carriles para vulnerar el arco rival. Para finalizar, el fútbol de potrero se acabó; hoy el fútbol es practicidad y el fin es los negocios.