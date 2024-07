El Tribunal de Cuentas dejó sin efecto una medida contra una legisladora oficialista

No obstante, en el acuerdo N° 2798 firmado este jueves por los vocales del TC Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, se advierte que la inclusión de la legisladora Martínez fue equivocada. Los responsables del Tribunal advirtieron que la legisladora Martínez adujo que el cargo invocado en el cuestionado Acuerdo N° 2700 (de ex Secretaria Habilitada), “resulta erróneo”. “Del análisis de las actuaciones se advierte un error material en el Acuerdo N° 2700/24, atento a que del cotejo de las actuaciones (informe final de fs. 311/315 y Acuerdo N° 1096/24) surge que la doctora Maia Vanesa Martínez se desempeñó como Comisionada Comunal de la comuna rural precitada y no como Secretaria Habilitada de dicha jurisdicción, como se consignó. Atento a ello, a los fines de evitar futura nulidades procesales y resguardar el derecho de defensa de la presentante, a su vez, habiéndose constituido domicilio dentro del radio urbano, corresponde dejar sin efecto el Acuerdo N° 2700”, aclaró el Tribunal de Cuentas. El documento precisa que no lleva la firma del presidente, Miguel Terraf, por encontrarse "en comisión" fuera de la provincia.