Cartas de lectores: Educación, cultura y arte, base de los pueblos

A partir de v/ publicación “Orquesta Estable: denuncian que no hay ni para fotocopias y no pueden ensayar por las condiciones que padecen” (02/07) es mi obligación opinar: es inconcebible que se pretenda destruir la educación, la cultura y el arte, que constituyen la base de los pueblos democráticos. Todo lo construido los últimos años por los directivos del Ente Cultural de Tucumán, y a la luz de los resultados obtenidos con la participación y asistencia masiva del público, muchos de ellos que tuvieron la oportunidad de conocer por primera vez el Teatro San Martín, habla a las claras de lo acertado de las presentaciones de la totalidad de los elencos estables que con su excelentes actuaciones, colmaron las instalaciones de dicho teatro, y de todas las salas del Ente, sumado a la presentación en el interior de la provincia, y la proyección hacia todo el mundo le otorgó la jerarquía que se puede comparar a todos los mejores teatros estatales del mundo. Es realmente incomprensible lo que está ocurriendo en nuestra provincia, por ello es imprescindible apoyar la continuidad de la política del Ente Cultural de Tucumán, haciendo escuchar nuestras voces, por todos los medios disponibles, no nos dejemos doblegar. ¡Vivan la educación, la cultura y el arte!