Cartas de lectores: celebrar la independencia

El 9 de Julio celebraremos el día en que un grupo de argentinos de verdad decidió concretar en un Acta nuestra independencia del poder español, aprovechando la terrible confusión que asolaba a ese país. ¡Y tenían razón! ¿Por qué tenía que venir gente de afuera a explotarnos? Si eso lo podíamos hacer entre nosotros. ¿O no? Sentémonos a pensar seria y cuidadosamente. ¿De qué clase de independencia nos gloriamos? En lo político: a más de 200 años de aquel grito de libertad, éste todavía resuena en un espacio vacío. Seguimos sin ponernos de acuerdo sobre qué clase de gobierno debemos adoptar: ¿democracia plena, o de izquierda, de derecha, liberalista? En lo económico: ¿liberal, controlada ,totalitaria, etc.? Esta discusión, producto de falsos patriotas autitulados “políticos” ya cansa. No nos definimos. Pero en una cosa estamos firmes. Se hizo un hábito la política de prometer, prometer y no cumplir. Para esto siempre habrá una “explicación”: que cuatro años no alcanzaron; que hubo fuertes impedimentos, que la economía internacional; que la pandemia; que los desastres de la naturaleza; que la oposición; que la deuda que dejó el gobierno anterior; que la guerra en Ucrania y en Palestina, etc. etc. Los argumentos ya cansan. Y ya van 205 años... a los tropezones. ¿Querrá esto decir que no somos capaces de gobernarnos solos? Por un antiguo decreto el Presidente de la Nación debe el 9 de Julio trasladar su sede a Tucumán, como homenaje a la fecha y lugar. Pues no lo hará. Estará sólo seis horas. Lo necesario para rubricar, junto a algunos gobernadores, el así llamado Pacto de Mayo (huelga decirlo, inexistente). Sin desfile militar, sin actos populares. La Policía, sí, brillará por su presencia. ¿Y el pueblo en sí? Bueno... disfrutará de un día feriado más.