Billordo: “Ser federal hace mi esencia"

“Gente Hazlo Tú Mismo”, su último disco lanzado en este 2024 está compuesto por ocho canciones que vuelven a reivindicar el Do It Yourself, la cultura artesanal de la expresión creativa y hasta un dejo de conmoción: “Durante el día, toda la vida esquivando al mal / Yo sólo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal” dice en Letra Mal, uno de los temas principales del disco. Quizás sea ese uno de los aspectos característicos de Billordo, la capacidad para crear versos que puedan ser cantados no como un coro de cancha pegadizo, sino como una consigna política y de poética colectiva: “