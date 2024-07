De la estabilidad con Lucchetti a la incertidumbre actual en el arco de Atlético Tucumán

La clave para Durso fue no desesperar y aprovechar su chance. Pese a que había llegado listo para jugar, recién pudo debutar en la Liga Profesional. Hasta el momento en Atlético jugó cinco partidos y atajó 16 de los 21 disparos al arco que recibió el equipo en ese lapso. Jugó 489 minutos y fue figura indiscutida del equipo frente a Boca, Vélez y Defensa; aunque no hay dudas de que su mejor noche fue en Liniers frente a Vélez. Según los datos estadísticos, atajó siete de los 11 remates que hizo el “fortín”. También se destacó por Copa Argentina con grandes atajadas contra Gimnasia La Plata, su ex equipo, aunque el “decano” fue eliminado.