Cartas de lectores: el problema del dengue ya peina canas

Hay algo que no comprendo. Cuando iba a la escuela primaria hubo un gran brote de paludismo en el país. El paludismo, también conocido como malaria, era transmitido al ser humano por la hembra del mosquito Anopheles. En mi familia, lo sufrimos todos los niños. Recuerdo que uno de los síntomas era sentir mucho frío, seguido de escalofríos intermitentes que no cesaban así nos taparan con muchas frazadas de abrigo. Varios niños de mi familia estuvieron muy graves. Recuerdo que se recetaba quinina para su cura. Después el mosquito fue muy bien combatido y no se supo más del paludismo. Los medios de comunicación de ese entonces no eran los de ahora que al minuto ya transmiten cualquier noticia. No tengo idea si se cobró vidas o no. Recuerdo que mi nieta mayor, que actualmente es profesional, cuando iba a la escuela primaria ya estaba muy concientizada con el peligro del dengue. Llegaba a mi casa y si yo tenía flores colocadas en un florero, me decía: “¡Abuela, el dengue!”. Quiere decir que el problema del mosquito Aedes Aegipti ya peina canas. Y ahora la pregunta del millón: ¿Por qué no se lo combatió? ¿Por qué se permitió que llegara a este grado de peligrosidad que está costando vidas?