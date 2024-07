Capital Humano sufrió un nuevo revés judicial en la causa por el reparto de alimentos

En su fallo, la Cámara “declara inadmisible el recurso de casación deducido” y crítica las presentaciones judiciales del ministerio de Pettovello representado por Gianni: “La recurrente no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada”.

En su cuenta de Twitter (antes llamada X), Grabois dijo: “Tercer fallo en contra de Pettovello, no hay apelación que valga frente a su infame programa de hambre. Perdieron en primera instancia, cámara y ahora rápidamente en casación de forma unánime".