Diecinueve mujeres acusaron al periodista Pedro Brieger de acoso sexual

"Vivíamos en el mismo edificio. Él justo había entrado y subió conmigo. Enseguida me expresó que cada vez que me veía salir con mi bicicleta, le calentaba mi culo subiéndose al asiento. Luego, se abrió la bragueta del pantalón y sacó su pene. No supe qué hacer. Volví a mi casa asustada y subí a la casa de unos vecinos a contarles lo que me había pasado. Sugirieron que hiciera la denuncia. Cuando salí camino a la comisaría, me crucé con un policía de la calle y le pedí ayuda: 'es la palabra tuya contra la de él: ni te molestes', me dijo. Pedí dinero prestado porque no tenía un mango (criaba sola a dos criaturas) y apenas pude, me mudé", contó una de las mujeres, sobre un hecho ocurrido en 1996.