Cartas de lectores: chagas, asignatura pendiente

La OMS la reconoce como una de las 13 enfermedades tropicales desatendidas del mundo y es endémica en 21 países de América. En Argentina se calcula que cerca de un millón y medio de personas la padecen y es entre las naciones del cono sur el país con la mayor cantidad de infectados. Por supuesto que representa un estigma y una vez más otra asignatura pendiente para los argentinos, y nos estamos refiriendo a la enfermedad de Chagas-Mazza. Enfermedad infecciosa causada por un parásito (el Tripanosoma Cruzi), es transmitida principalmente por vía vectorial, a través de la picadura y deyección de la vinchuca; también por vía transfusional y/o durante la gestación madre e hijo. Parece mentira, pero pasaron nada menos que 115 años desde aquel 14 de abril de 1909 en que Carlos Chagas (un médico brasileño) describió la afección por primera vez, y en forma completa, en una nena de dos años (la famosa Berenice). También pasó un siglo desde que un gran medico argentino, el doctor Salvador Mazza, reafirmó los conceptos de Chagas y trabajó incansablemente contra el vector. Y aquí estamos. ¿Por qué seguimos luchando por erradicar esta parasitosis de forma infructuosa? Si los gobiernos (incluso aquellos autoproclamados populares) no hicieron más que generar mayor pobreza, incultura, precariedad o desempleo, desde su rol de manejar el Estado, no nos podemos sorprender de que esta enfermedad siga teniendo en nuestro país vigencia y con números altos. El Chagas justamente anida bajo esas condiciones donde hay extrema pobreza (hoy 50% de la población), incultura, baja calidad de vida, viviendas rancho, techo de paja y falta de acceso a servicios sanitarios básicos. El Chagas es una enfermedad olvidada, pero siempre presente, y se calcula que un 70% de las personas infectadas desconoce su estado o no ha recibido tratamiento. Dice el doctor Mitelman, excelente experto argentino en la materia: “el control adecuado de la enfermedad solo será efectivo con la participación de la población en riesgo. Con políticas amplias de salud, económicas, de desarrollo y educativas para cambiar el mapa del Chagas”. Cada médico clínico, cardiólogo (porque genera una cardiopatía) o cirujano habrá de concientizarse de que solo pensando en esta patología, con cada enfermo que asista, ya aportará su grano de arena en esta denodada lucha. Siendo siempre un alerta ante el Chagas y también un faro de iluminación cultural respecto del tema, con un Estado que lo respalde (como, por ejemplo, la Ley 26.281). Solo así contribuiremos a enfrentar esta enfermedad del subdesarrollo. Confío plenamente en que la ciencia y las medidas sanitarias terminaran con el Chagas algún día. ¡Por una Argentina mejor!