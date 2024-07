Matías Teruel: "La incomodidad en esto de la escritura es un buen síntoma"

Creo que está complicado, pero al mismo tiempo está frente a una gran posibilidad. No quiero sonar como un defensor de las crisis, porque estamos ante una crisis brutal a nivel social, hay muchísima gente que de verdad la está pasando mal. Este Gobierno hizo de la crueldad su bandera y todo el panorama hacia adelante resulta aterrador. Pero sin irme por las ramas, en cuanto a lo literario, creo que esto es una posibilidad… hay que reorganizarse, rearmar y recalcular estrategias… en ese sentido soy optimista. Sé que en Tucumán, Santiago y Salta hay proyectos copados que logran mantenerse y que se las ingenian pese a las dificultades, pero acá, en Jujuy, está más difícil. Hay mucha dispersión. Si bien hay gente escribiendo y proyectos editoriales que se sostienen, como Almadegoma o Cronopios, muchos otros desaparecieron. Después están los de siempre: las editoriales “poniendo estaba la gansa” o las estatales como las de la provincia y la de la universidad, pero lo que vienen haciendo es prácticamente inocuo, eso, si tengo que ser generoso. ¡Ojo!, no estoy criticando el concurso (de hecho, me presenté). Me parece supernecesario que exista y celebro que sea una de las pocas políticas editoriales que el Estado supo mantener; lo que pasa es que creo que falta darle una vuelta de tuerca…; ganás, te mandan a la Feria del libro a Buenos Aires y ¡No pasa nada!… la gente que tenés debajo del escenario no está por vos, ni porque le interese escuchar a un autor ignoto… ¡van a ver el show de Tomás Lipán! Haciendo un paralelismo, es como la bandita de barrio que llega a tocar en el Cosquín Rock el domingo a las 11 de la mañana. El público está en otra…. Con el concurso pasa eso, fuiste, hablaste y leíste en ¡Guau! ¡La Feria! ¿Y después? Llegás acá, tenés tus libros presos, porque a la Secretaría no le interesa pensar estrategias de distribución… y, bueno, ahí está el quid de la cuestión… ¿Qué hacemos? Porque ellos hasta ahí llegan… tienen sus prioridades. Imaginate que para anunciar cada lanzamiento del concurso se hace una conferencia de prensa, pero a la hora de anunciar los ganadores solo mandan un parte de prensa que no lo publica nadie. Y así son las reglas del juego… eso está claro, pero ¿quién dice que no podemos cambiar de nuevo las reglas? Si ya lo hicimos una vez. Porque con Intravenosa, con todo lo que implicó ese proyecto, creo que el mayor acierto que tuvo fue el de agitar un poco el campo literario de Jujuy y cambiar las políticas editoriales que había. En su momento fue todo un desafío el plantarse y decir “el autor no paga”, porque eso ya estaba institucionalizado. Si querías publicar tu libro, tenías que ir a determinados sellos y poniendo estaba la gansa. Cuando decidimos armar el sello editorial con la Intra, nadie tenía un mango, pero nos las rebuscábamos; se pensaba en estrategias para que esos libros se imprimieran y circularan. Y no fuimos los únicos (sí creo que acá, en Jujuy, los primeros), después fueron apareciendo otros colectivos, otros sellos editoriales, y todos, más allá de las diferencias que se podían tener, hicieron lo mismo. Y al existir esa posibilidad iban apareciendo autores. Pero aparecían, no porque recién decidían largarse a escribir, aparecían porque había editoriales, aparecían porque se laburaba para eso. Y darles esa posibilidad a muchos de esos autores fue una pegada. Si vos revisás lo que era el catálogo de Intravenosa vas a ver que ahora muchos de esos autores ya tienen una carrera, tienen trayectoria, incluso muchos tienen proyección regional y nacional. Pero lamentablemente se perdió, no solo desapareció Intravenosa, sino también casi todos los otros colectivos, las revistas, los festivales y las editoriales independientes. Y si me preguntás ¿por qué?, creo que no fue porque sí. Creo que ahí el diablo metió un poco la cola. En un momento, ser escritor, editor, gestor acá en Jujuy resultó un buen negocio, servía ponerlo en el curriculum. Y ahí mucha gente copada dejó lo “independiente” y se fue para laburar en espacios “oficiales”. Eso al principió funcionó… hubo espacios ganados y algunas políticas buenas, pero todo mientras hubo guita para la cultura. Ahora, el día que se cortó (o que se fue cortando porque ya hace 10 años que venimos cada vez peor) no solo desparecieron espacios y proyectos oficiales, sino también los proyectos independientes. Y cuesta reflotarlos… Muchos, cuando les propones algo, te miran como diciendo: “Ni en pedo lo hago gratis, mirá si del cargo X que llegué a ocupar ahora voy a volver a tener que remar para imprimir un libro”. Creo que juegan mucho las ambiciones en eso y la realidad tampoco ayuda. Igual, como te decía soy optimista. El otro día leí una nota que compartiste que le hacían a Martín Maigua de Nudista. Y eso me dio más esperanza: el chabón apostó a un proyecto, tiene pedazo de catálogo. Todo el tiempo arriesgan e innovan. Esa editorial, fruto de mucho laburo, logró posicionarse a nivel nacional, y él viene y te dice que para morfar sigue laburando en otra cosa. Qué sé yo, eso lo respeto mucho… hay tanto mercader en este medio, que el que todavía exista gente que lo hace por convencimiento y no para pegar un carguito en algún lado me parece de lo más loable. Es algo que hay que destacar. Y creo que por ahí viene la mano. De que hay gente que está escribiendo y produciendo en Jujuy, no tengo dudas, pero me parece que lo hacen desde un lugar de mucha soledad, no hay espacios que los nucleen o contengan… ni siquiera espacios de discusión o debate. Y salvo las editoriales de Pablo y de Eli (que tienen su línea editorial muy definida) y algún que otro concurso, si no querés pagar, no hay muchas más posibilidades de difundir tu obra o de llegar a publicarla. Pero tengo cierta fe de que poco a poco van a aparecer nuevos grupos, proyectos, gente que quiera apostar a esto más por una necesidad o vocación, que por fama, guita, o porque tenga que ser un negocio rentable.