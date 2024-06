Cristina Kirchner: "Yo no quiero que Milei fracase"

Fernández de Kirchner criticó el modelo económico extractivista propuesto por el gobierno de Milei y la problemática de la deuda externa. "Tenemos que discutir qué hacemos con la deuda. Debemos 400 mil millones de dólares y la mayoría es como moneda dura. Y acá se propone un modelo extractivista que no nos deja un dólar. Que alguien me diga cómo concilio esa deuda con el modelo que se propone", cuestionó. Además, sugirió un replanteo para no pagar la deuda, recordando que "los únicos que pagamos deuda fuimos nosotros".