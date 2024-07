Manu Chao: tras 17 años de ‘Clandestino’ el artista publicará un nuevo disco

Activismo humanista

Manu Chao no sólo canta en varios idiomas, sino que practica la música como una especie de activismo humanista global, expresando solidaridad más allá de las fronteras con letras sobre inmigración, anticapitalismo, antifascismo, drogas y amor. El artista sólo ha publicado cuatro álbumes de estudio. Su debut, ‘Clandestino’, se publicó en 1998 y logró gran éxito en todo el mundo. Anteriormente, en 1987, había fundado el grupo de punk rock-folk-flamenco-reggae Mano Negra, que alcanzó un éxito considerable, sobre todo en Europa, con canciones como ‘Pas assez de toi’, ‘King of Bongo’ y ‘Out of Time Man’.