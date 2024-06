Como el continente, dos pueblos unidos por la pelota

El ex trabajador del Ingenio La Trinidad partía muy temprano desde su casa hasta el trabajo a unas pocas cuadras. Por la vereda del hogar, el trayecto era Trinidad-Trinidad; si lo caminaba por la acera del club unía Medinas-La Trinidad. “Creo que a mi me dieron una pelota de fútbol, en vez de un chupete”, bromeó Acosta. Será por eso que ahora aprovecha para dedicarse de lleno al fútbol. No es que antes no lo hizo, sino que ahora la dedicación es full-time. En su época de jugador fue arquero. “Justo el día que quise jugar, me corté el tendón de Aquiles cuando me fui a parar en la posición de 10”, recordó el episodio que lo sacó de adentro de los campos de juego.