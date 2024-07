Chocolate, pasión por Perú y Argentina en la Copa América, y el amargo recuerdo de la eliminación en Rusia 2018

Aunque Rebeca todavía no había nacido cuando fue la guerra, sus padres y familiares le transmitieron ese sentimiento que se percibe a flor de piel y que ellos muestran con orgullo. Vale recordar que durante el conflicto de Malvinas, en 1982, Perú se destacó por su apoyo a Argentina a través de varias acciones. Suministró municiones, aviones y todo tipo de apoyo militar. “Ay nooo....”, otra vez el griterío se apodera del salón. El palo derecho de "Dibu" Martínez acaba de negarle el gol a Franco Zanelatto cuando el reloj ya marcaba 44 del segundo tiempo. Hubiera sido justo un gol peruano, no por el partido en sí, porque no cambiaba mucho. Pero ese hubiera sido el gol del honor y vaya que la comunidad peruana sabe lo que significa esa palabra. “Estamos contentos, muchos éxitos para Argentina, son... somos campeones del mundo, tenemos que seguir adelante en esta copa”, celebra Agripina cuando el 2-0 ya es una simple anécdota.