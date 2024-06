En tiempo récord, el Gobierno ya distribuyó la “Cuota Hilton”

El Gobierno nacional distribuyó entre las empresas beneficiarias el cupo arancelario de carnes vacunas de alta calidad y valor, denominado “Cuota Hilton”, para el ciclo comercial 2024/2025. Esto ocurre en tiempo récord por primera vez en 17 años.

Así se desprende de la resolución 54/2024, la cual refleja que esta distribución se destaca por realizarse cuando aún no ha finalizado el ciclo 2023/2024.

En este sentido, las 66 empresas adjudicatarias (establecimientos frigoríficos y Grupos de Productores Exportadores) ya pueden conocer de antemano el tonelaje asignado para el próximo ciclo. Esto colabora a que el sector exportador pueda ejecutar su plan de ventas de manera anual, y brindar previsibilidad y certeza al negocio de carnes de alta calidad, al tiempo que se asegura la máxima utilización del contingente arancelario.

De esta manera, se refuerza la estrategia de posicionamiento de la Argentina como proveedor regular de carnes vacunas de alta calidad y valor al mercado europeo.

Para el ciclo que finaliza mañana las exportaciones totales dentro del contingente representaron unos U$S 300 millones, medidas por su valor FOB (del inglés Free On Board o precio de carga convenido en puerto), con precios promedio que variaron entre los U$S 10.000 y los U$S 12.500 por tonelada, según la composición de cortes (rump & loin y rueda). Los principales destinos de la carne argentina continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia y España.

La “Cuota Hilton” es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea (UE) otorga a países productores y exportadores de carnes, con una preferencia arancelaria del 20%.

La Argentina es beneficiaria de un 44% de la cuota global concedida por la UE. Los demás países beneficiarios de la cuota son Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).