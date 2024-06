Walter Samuel habló tras la sanción de Lionel Scaloni: “Está un poco amargado por la situación”

“Está un poco amargado por la situación, nos consideramos un cuerpo técnico correcto. Quería estar con el equipo mañana, vamos a acatar lo que dijo Conmebol, pero es normal que esté amargado”, dijo el ex defensor sobre la situación de Scaloni. “Nos enteramos hoy como se enteraron todos. Fue un golpe. A veces uno se puede quedar hablando un detalle, pero son cosas del fútbol, no fue para sacar ventaja. En estos seis años si tenemos una amarilla es mucho, que encima me la sacaron a mí. Pero ya está, ahora hay que mirar para adelante”.