La gente se entusiasma cada vez que la Scaloneta juega

Se nota que él también gozó con las conquistas, al punto que esa sequía de títulos quedó casi totalmente sepultada. “Bauti”, el más grande de sus hijos, le da la razón a su papá, aunque reconoció que es más simpatizante de la Selección que del deporte en sí mismo. “Cuando juega Argentina si sigo al fútbol. Me gusta mucho como está jugando el equipo”, aportó el jovencito que es alumno del Gymnasium. “Otros chicos sí se juntan para ver los partidos, pero yo no soy de juntarme”, explicó. Para Pontoni la cuestión de que mañana no esté Lionel Messi y casi ninguno de los jugadores que estuvieron en las victorias ante Canadá y Chile no genera mucha diferencia. “Los suplentes son casi igual de fuertes que los titulares”, afirmó. Y agregó: “al torneo lo veo muy abierto. Perfecto para Argentina que le puede ganar al que le toque”.