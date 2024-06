Chahla se unió a una alianza internacional que promueve el uso de datos para mejorar la vida de las personas

El programa Bloomberg Philanthropies City Data Alliance se lleva a cabo en colaboración con el Bloomberg Center for Government Excellence (GovEx) de la Universidad Johns Hopkins, junto con el equipo de Behavioral Insights y con Public Digital. La City Data Alliance se alinea y se basa en el éxito de la certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies, liderada por Results for America, un estándar de excelencia único en su clase para un gobierno local bien gestionado e informado por los datos. Para seguir avanzando en el liderazgo de los datos en las ciudades, en octubre de 2023, Bloomberg Philanthropies y GovEx lanzaron City AI Connect, una comunidad de aprendizaje global y plataforma digital para que las ciudades prueben y avancen juntas en el uso de la inteligencia artificial generativa para mejorar los servicios públicos. Compuesta por más de 500 líderes municipales de más de 250 ciudades de todo el mundo, City AI Connect está disponible sin costo alguno para que la utilice cualquier funcionario del gobierno local.