Son gemelas, su familia vende bollos para subsistir, asisten a un comedor barrial y sueñan con llegar a la Primera de Atlético Tucumán

El fútbol no le llegó por ídolos ni referentes. Tampoco fueron los logros deportivos de la Selección. No, no fue Messi el que las inspiró a patear una pelota. Sino que fue algo más cercano. Como si se tratase de una herencia. Sí; porque Cristina Nieva, su abuela, fue una de las pioneras del fútbol femenino en la provincia. “Desde niña jugué a la pelota. Estuve muchos años practicando el deporte en el Círculo de Sub-Oficiales y también jugué Villa Amalia. Fuimos las primeras campeonas de los torneos oficiales de la Liga Tucumana en el 2000. En ese campeonato, dejamos afuera a Atlético en semis y a San Martín en la final”, dice la ex arquera, que fue la gestora de que las gemelas se incorporen al “decano”.