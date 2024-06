"La Turquita" combate contra los rivales y las comidas dulces

Las peleas profesionales están programadas desde las 22.30. El combate central no se producirá antes de las 12.30. Casi en la madrugada del sábado, la tucumana intentará sacarle el mayor provecho a todas las ventajas que posee. Ser local, no haber tenido que viajar y la diferencia de edad. “Sí, soy mucho más joven. Pero las dos estamos preparadas para dar una linda pelea. A veces la edad no tiene mucho que ver. Ella es una boxeadora con mucha más experiencia que yo”, analizó. En cuanto a las fojas, la local subirá al ring con un récord de 14 peleas, con 10 triunfos y cuatro derrotas; la visitante lo hará con 20 combates y un rendimiento de 9-8 y tres empates.