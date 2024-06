Dimes y diretes: Sandra Mendoza y “El Mellizo” José Orellana, con Manzur en EEUU

El orgullo de Alfaro y Sánchez

La fórmula gubernamental de Juntos por el Cambio (JxC) en 2023 tuvo motivos para festejar. El ex intendente Germán Alfaro y la senadora Beatriz Ávila no ocultan su orgullo. A través de las redes, los líderes del PJS compartieron imágenes de la recibida de su hija mayor, Lula Alfaro, flamante egresada de la Facultad de Derecho de la UNT. En un emotivo posteo, el ex candidato a vice recordó a sus padres y a sus suegros. “Para un padre es importante darle este instrumento para que ellos la peleen en su vida. La educación es lo más importante que se le puede transmitir a los hijos”, afirmó. A su vez, el diputado radical Roberto Sánchez celebró porque su hija Camila se recibió de médica, aunque lamentó no haber podido acompañarla por haber estado en el recinto de Diputados. “Qué alegría ver que con mucho esfuerzo y responsabilidad lográs tus metas”, aseveró Sánchez.