Música y letra habitarán las paredes de Casa Barda

- Desde Casa Barda, al menos particularmente desde mi persona, insistimos en no darle a la palabra “arte” esa connotación que la limita a lo que conocemos como “bellas artes”; para nosotros el artista no es un tipo especial de hombre, sino que todo hombre es un tipo especial de artista. Tucumán no es ajeno esa confusión a la que el mundo moderno y la “industria cultural” somete a todos los pueblos, al menos en Occidente. Aún así consideramos que sus producciones saben encontrar grietas por donde darse a luz e iluminar.