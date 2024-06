Gerardo Huesen: "Con la Ley Bases volvemos a transitar el camino de la prosperidad"

“Este es un paso urgente hacia la gobernabilidad del nuevo proyecto que los argentinos eligieron en las urnas, el pueblo eligió emanciparse del estado que pone el pie sobre su cabeza, que digita su vida bajo la promesa de un plato de comida, el pueblo eligió que se le facilite la caña de pescar y no el pescado sobre la mesa bajo la advertencia de que si se desvía del rebaño al día siguiente no come, el pueblo quiere herramientas, quiere trabajar y progresar, salir adelante por sí mismo y no ser más el hijo bobo del estado presente”.