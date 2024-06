Messi es una fuente inagotable de talento y sigue asombrando en la Copa América 2024

La versión de Messi post Mundial claramente es la de un futbolista consciente de que ya no tiene el físico de un veinteañero y que prefiere parar a tiempo antes que lesionarse. Por eso la decisión de ir a Estados Unidos, y por eso también es lógico que no tenga asistencia perfecta como años atrás. Así, en el debut de las Eliminatorias 2026, pidió el cambio frente a Ecuador por una molestia muscular y no jugó ni un minuto en el siguiente partido contra Bolivia. “Estaba un poco cansado y se dio así. Seguramente no será la última vez que salga antes en los partidos”, dijo en ese momento. Sí; pese a que está vigente aún, el más que nadie conoce cómo administrar las fuerzas y quien dice, si de inventar o reinventar se llama, "Leo" nos siga sorprendiendo en la cancha por mucho tiempo más, cambiando de posición en el campo, haciendo menos "apiladas" de rivales, pero haciendo lo que mejor sabe hacer.