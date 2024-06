Eduardo Serenellini: “Jaldo acompaña, y ayuda a que otros gobernadores entiendan”

Los medios públicos no dejarán de existir. El secretario de Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, lo dijo sin ambages durante una entrevista que concedió al noticiero LA GACETA Central, en el marco de su visita a nuestra provincia. “Radio Nacional y la Televisión Pública están siendo auditadas. Estamos cuidando el capital humano, el recurso humano. Están sobredimensionadas; necesitamos rearmarlas para que no sean deficitarias. Hoy gastan más de lo que ingresa; (requieren) mucho dinero y (brindan) pocos servicios. Hay que reformularlas, y por eso se las está auditando. ¿Cerrarlas? No. Pero necesitamos que dejen de ser deficitarias”, afirmó.