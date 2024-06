¿En que museo se filmó la película "Una noche en el museo"?

A Nueva York le sobran atractivos. Hay lugar para todas las industrias. El deporte, como en este caso con la Copa América, no podía desaprovechar una locación mundialmente icónica. La ciudad, realmente, no necesita promoción alguna. Genera una atracción natural. Si alguien o algo se cuelga de su éxito, es el cine. Con más o menos éxito, hay más de 100 películas que utilizaron la geografía del lugar. Una “Noche en el Museo” marcó al público, a pesar de que los críticos especializados no la recibieron muy bien, e incluso revivió al Museo Americano de Historia Natural, el escenario principal de la trilogía que se terminó en 2014.