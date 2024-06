Llegó a Atlético Tucumán gracias a un aviso en el diario, pero decidió buscar nuevos horizontes y hoy vive la "revolución Messi" en Miami

Con varias dudas respecto a su futuro tuvo la idea de subir a las redes sociales un compilado con sus mejores atajadas; y recibió un mensaje inesperado. “Me habló una persona que se encargaba de conseguir universidades en Estados Unidos. La propuesta era muy seductora. Al principio no caía, no lo veía tan posible. Estados Unidos me parecía un destino lejano, pero se fue dando todo y cuando quedaba un mes para viajar me ‘cayó la ficha’”, afirmó. “Tuve un pequeño inconveniente con la persona que me trajo a Estados Unidos. Cuando me había presentado la propuesta, yo le había explicado que mi nivel de inglés no era bueno y que me hacía falta mejorar. Él me dijo que no había problemas; que podía ir aprendiendo sobre la marcha. Pero cuando faltaba un mes y medio para irme, me avisó que tenía que rendir un examen. Eso fue un antes y un después. De más de 20 universidades que me querían, quedaron sólo cuatro. Las opciones eran Oklahoma, una de California y dos de Miami. Me quedé con Florida National”, agregó.