Ir con miedo a la Facultad: el peligro acompaña a los universitarios en el Parque 9 de Julio

La inseguridad existente en el entorno de las facultades del Parque 9 de Julio representa un desafío significativo para los estudiantes, el personal docente y no docente, y las autoridades universitarias. La sensación permanente de peligro no sólo afecta la calidad de vida de la comunidad, sino que también interfiere en el rendimiento académico y en el aprendizaje, y pueden provocar provocar e incrementar malestares psicológicos. Los testimonios y las observaciones directas revelan que hay mucho por hacer, y no sólo en el Centro Prebisch. La persistencia del problema está diciendo algo: los corredores seguros ayudan, pero, por sí solos, no eliminan el miedo. Lo saben las víctimas y, por ende, también los victimarios.