VIDEO. Masso detalló la pelea contra la malnutrición en Tucumán

Agregó luego que el Gobierno provincial está enfocado a través de distintas áreas -la cartera a su cargo y los ministerios de Educación y de Salud, entre otros- a hacer frente a la situación. Entre otras medidas, destacó que se apuntó a dar contenido nutricional a la dieta que se brinda a los 340.270 alumnos que concurren a comedores escolares. “Hoy, en las 1.172 escuelas que están comprendidas por el programa de comedores escolares no falta el yogur con cereales; no falta la fruta de colación; no falta el huevo, la carne, el pollo”, ponderó el ministro.