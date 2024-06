Cartas de lectores: Mensaje a los jóvenes de Tucumán

En una charla dirigida a jóvenes a comienzo del año 2000, Gabriel García Márquez les dijo: “jóvenes del Siglo XXI, no esperen pasivos que la sociedad les ofrezca lo que ustedes necesitan, pregunten qué necesita la sociedad de ustedes”. En la provincia de Tucumán hay cerca de 7.00.000 jóvenes; de ellos, la mayoría es la que trabaja, se preocupa por estudiar, por ayudar a la familia, ser buen hijo, ser buen compañero, ser buen amigo, etc. Una inmensa minoría es la que genera malas noticias, la que da noticias negativas que impresionan y que muchas veces se toman como lo que caracteriza a la juventud, “la mala noticia, la irresponsabilidad”. Esto no es así simplemente porque una cuestión de cálculo elemental nos indica lo que acabo de decir; la gran mayoría de los jóvenes entre 16 y 30 años (en Tucumán), es buena juventud, es gente laboriosa, gente estudiosa, gente comprometida con su familia, sus afectos, sus deportes, etc. Eso es lo que debemos rescatar. La juventud debe, pero aun mucho más en esta época de crisis en la que vivimos (no sólo económica y política, sino moral, de valores culturales) reafirmar el concepto de solidaridad, no aceptando el individualismo. Ayudar al resto de la sociedad a encontrar de nuevo el camino del progreso, el camino de la grandeza de Tucumán y del país.