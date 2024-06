Cartas de lectores: Inteligencia artificial e inteligentes artificiales

La inteligencia artificial no es tal. Simplemente, es un “Asistente del Razonamiento”. Acumula información (verdadera y también falsa, que nada ni nadie chequea) y la organiza y presenta según el requerimiento de un usuario en particular. La inteligencia humana, en cambio (para bien o para mal), crea, imagina, se sabe no infalible; sueña. La inteligencia humana aprendió a trascender en el tiempo. Como podía, en un principio; evolucionando siglo a siglo, década a década, día a día. No solo desarrolló pensamiento y razonamiento, sino además un modo para dejar testimonio de su paso por la tierra y de transmitir ese conocimiento, de boca en boca; con registros pintados en cuevas, en papiros, en pergaminos y en libros. Es tanta la información producida y acumulada por la inteligencia humana, que tuvo que desarrollar medios y modos para almacenar y organizar la información, pasando de una biblioteca a un software. Creó, en definitiva, un asistente, que comercialmente llamó IA, que pronto comenzó a ser explotada masivamente, llegando al extremo de plagiar hasta lo inimaginable. Resulta que ahora el ser humano, en lugar de destinar más tiempo a la investigación de nuevos campos por conocer (entendiendo que su asistente artificial se encargará de la organización y gestión de su Información), tendrá que destinarlo también para chequear falsedades o plagios. Noam Chomsky dice: “Una vez que la IA se ocupe de la mayor parte de la escritura, la terapia, la composición, el establecimiento de agendas, etc., tiendo a pensar que los humanos acabaremos siendo apartados de estas tareas. Y, con ello, seremos menos humanos”. Coincido totalmente: la mal llamada IA no es más que un gigantesco depósito de Información -DI- (verdadera y falsa, como dije anteriormente), que es procesada por un software ante un requerimiento específico del usuario. Para un mismo proceso de razonamiento, la inteligencia humana requiere de poca información, no así la IA o DI. Hay inteligentes artificiales ocupando importantes cargos de gobiernos (incluso hasta presidentes de países), diseñados y desarrollados como se diseña y desarrolla un software, con lenguajes y algoritmos minuciosamente estudiados para satisfacer al usuario y convencerlo de que -lo que está recibiendo - es la verdad absoluta o la única verdad. Estos inteligentes artificiales versión Siglo XXI son un plagio a la evolución humana, con formatos básicos de pensamiento y lenguaje comunicacional, involucionando al Cristianismo medieval en lo intelectual y al conservadurismo más duro de los Siglos XIX y XX, en lo social, político, económico y cultural. De gritar “¡La Inteligencia al poder!”, pasamos a ser gritados por un inteligente artificial, a la voz de “¡Viva la libertad, carajo!”, lo que desmitifica eso de que llegará el día en que el mundo será manejado por las computadoras. A este paso, seremos dominados y manejados por los peores exponentes de nuestra especie.