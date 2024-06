"¿Quién se hace cargo de los electrodomésticos que se funden por falta de agua en Ciudadela?"

Pese a los graves problemas que denunciaron por la falta de agua, sobre todo en la calle Crisóstomo Álvarez al 2100 y al 2200, los concejales señalaron que esta no es la única zona de la capital tucumana que está sufriendo este problema. "Cuando lanzamos la página mapadelagua.com.ar para acompañar a los vecinos con estos problemas, advertimos que hay casos de servicio defectuoso en toda la ciudad. Por eso es irónico escuchar a la empresa salir a perseguir a los usuarios y a hablar de una 'cultura del no pago'. Mucho antes que eso, hay una 'cultura del no servicio', del cual no se están haciendo cargo. Exigimos soluciones urgente".