Pierde fuerza la lucha por el salario en las universidades nacionales

“La situación universitaria no se resuelve solo incrementando los gastos de funcionamiento (el 10% del presupuesto total) porque falta la recuperación del salario de docentes y no docentes y las becas que permitan al estudiantado mantenerse en la universidad y graduarse”, añade el texto. Los sindicalistas hacen alusión al acuerdo que alcanzaron el Gobierno nacional con los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional concedió el 270% de aumento para gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Estos constituyen alrededor de un 10% del total del presupuesto; el 90% restante se destina a salarios de los trabajadores docentes y no docentes.