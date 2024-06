Bussistas proponen modificar los requisitos para el ingreso a la Policía provincial

Detallaron además que en la redacción original del artículo 39 -en el inciso c-, respecto de los antecedentes, fijaba que "no debe registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables". "Luego dicho texto fue modificado por la ley 7.356, dejando establecido que, como requisito en esta cuestión, ahora como inciso f, no deben registrar antecedentes judiciales de carácter doloso", añadieron.