El sueño de jugar en Los Pumas es lo que encanta a la gente según Carreras

Mateo Carreras no volvió a Tucumán desde mayo 2023. O sea que en estos días que está descansando en la provincia, el wing toma más consciencia de su reputación, enorme, sin dudas, con la que sigue perfilando su carrera. Si bien por estas horas la presencia de Nicolás Sánchez, goleador histórico de la Selección Argentina de rugby en el torneo local, tiene toda la atención del planeta ovalado, Carreras también genera atracción. Es un Puma, uno de los que integró el plantel que los llevó a estar entre los cuatro mejores de la última Copa del Mundo, y que tuvo un debut de altísima calidad en el Top-14 francés apoyando un try. Por eso no fue extraño que, después de Sánchez, haya sido el más solicitado en el partido del último fin de semana que se jugó en Tucumán Lawn Tennis con triunfo para el local ante Huirapuca de Concepción.