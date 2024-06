Copa América 2024: ¿cómo rindieron Messi y Alexis Sánchez en los debuts de Argentina y Chile?

Para Alexis, actual jugador de Inter de Milán, la situación no fue la misma en el 0-0 entre su selección y Perú. De hecho, pudo pesar poco en el ataque transandino: apenas pateó dos veces al arco, y ambas veces la pelota se fue directamente afuera. Además de ligar una amarilla, Sánchez no estuvo tan preciso como Messi en los pases: acertó 29 de los 41 que intentó (71%). Quizás, en parte, por eso se explica que Chile no haya podido romper el cero.