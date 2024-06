A 10 años de la ley contra la sobrecarga laboral en Japón, el "karoshi" sigue matando trabajadores

Otro caso relacionado de "karoshi" es el suicidio de Matsuri Takahashi. Esta muchacha de 24 años se quitó la vida en 2015 después de haber empezado a trabajar en una empresa de publicidad. Como aún no tenía suficiente experiencia y no realizaba con destreza su trabajo, la empresa se lo recriminó delante del resto de compañeros, y colapsó. La joven había tuiteado a las 4.01 de la madrugada del día de su muerte un mensaje que decía: “trabajo unas 20 horas al día y ya no sé para qué vivo. Me da risa”. Y a las 5.39: "voy a casa ahora” junto a un emoji con lágrimas.